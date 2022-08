Les précédentes condamnations judiciaires ne suffisent pas à calmer Achraf

C'est en état de récidive qu'Achraf a (une nouvelle fois) comparu devant la justice jeudi matin. Condamné en avril et octobre 2021 pour séjour illégal, le prévenu n'a toujours pas quitté le pays. Au contraire, il a continué à enchaîner les infractions.

Le 1er juillet dernier, Achraf a été interpellé avec des boulettes de cocaïne planquées dans sa sacoche. Là aussi, l'état de récidive est avéré puisqu'il y a eu une condamnation judiciaire pour des faits similaires. Dans un tout autre registre, Achraf reconnaît avoir « jeté » une bouteille en verre à Nohan. « C'était pour récupérer mes affaires, pas pour le frapper », confirme-t-il.



D'après le parquet, l'explication fournie par Achraf ne correspond nullement à la réalité du dossier. « La victime a été agressée par le prévenu et rouée de coups. Le suspect a également volé plusieurs objets. » Pour enfin faire comprendre à Achraf la gravité de son comportement incessant, trois peines distinctes de prison sont requises : de 37 à 40 mois de prison pour la cocaïne, 10 mois pour les coups et blessures et 3 mois pour le séjour illégal.



La défense tente d'obtenir une dernière mesure de faveur via un sursis. Jugement la semaine prochaine.