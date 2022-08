Cambriolages, rackets, voitures volées: à Charleroi, le vol est l'infraction numéro 1

Avec 12.500 dossiers pour 600.000 habitants, c'est le vol qui est l'infraction la plus présente sur l'arrondissement judiciaire de Charleroi. Suivent les coups et blessures, le vandalisme, les violences envers les femmes et le (cyber)harcèlement. C'est ce qui ressort du rapport "Criminalité" de la police fédérale pour l'année 2021.