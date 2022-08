La bière se fait mousser pour sa journée internationale

Ce 5 août est la journée internationale de la bière. Ce breuvage qui fait la renommée de la Belgique partout dans le monde est devenue une boisson tendance avec ses spécialistes et ses formations dans des écoles spécialisées.

Diego Herrera, le patron du magasin Hops à Charleroi a bien compris cet engouement autour de la bière au point qu'il a suivi des cours afin de se perfectionner. Pour lui, la bière est une boisson conviviale qui rassemble et il ne fait aucun doute que notre pays est dans le top mondial en termes de qualité et de sortes disponibles. "La Belgique est un pays de bières, par rapport à nos voisins nous avons une tradition bine ancrée. Grâce aux micro brasseries il existe maintenant une variété incalculable et chacun peut trouver sa bière."

Si certes, il y a les pils et autres bières de soif le spécialiste recommande de prendre le temps de découvrir et de se faire un palais tout comme on peut le faire avec un vin. "Souvent les gens n'osent pas goûter car il n'aiment pas l'amertume Or il y a des sortes de bières où l'amertume n'est pas fortement prononcée. Il y a vraiment de découvrir des choses étonnantes comme des bières à la carotte par exemple."

Stout, IPA, blonde ale, sour ou encore lager, il existe une quantité incroyable de sorte de bières tant pour la soif que pour la dégustation. Avec près de 200 références en magasin, Diego est intarissable sur le sujet. Passionné et passionnant, il en connaît un rayon sur les bières du monde entier, la folie des microbrasseries nord américaines et la place de Belgique sur l'échiquier mondial. Avec humour, il raconte comment il pu faire changer d'avis sa belle-mère, elle qui n'aimait pas la bière ou très peu. "C'est comme pour le vin, il faut commencer à développer son palais pour en apprécier les arômes. Prendre le temps de déguster et cerner les nuances d'une bière suivant sa température par exemple."