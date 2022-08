Les travaux autour de l'église Saint-Vaast à Fontaine-l'Evêque vont bon train

Le centre-ville de Fontaine-l'Evêque change, petit à petit. Trois dossiers importants étaient dans l'air du temps ces dernières années: la rénovation de l'ancien Mika Shoe, la salle de fêtes et l'église Saint-Vaast.

Le Mika Shoe est terminé et est devenu un lieu culturel. Le dossier de la salle de fêtes (rénovation du bâtiment et démolition de la buvette), lui, suit son cours: la demande de permis devrait être bientôt envoyée.

Et récemment, celles et ceux qui sont passés devant l'ancienne église rouge, désacralisée dans les années quatre-vingts, ont pu voir que le chantier progresse. "Le gros œuvre avance bien et est dans les temps, ça sera bouclé au plus tard pour septembre" , nous informe le bourgmestre Gianni Galuzzo (PS). "Le deuxième lot pour les finitions, avec une autre entreprise, va bientôt prendre le relais. Il n'y a pas eu de couacs sur ce chantier, on croise les doigts : je suis peut-être optimiste, mais j'espère que ça sera finit dans le courant de l'année 2023."

Pour rappel, sur le site Saint-Vaast, il est question de rénover l'église pour devenir une grande halle qui accueillera brocantes et spectacles, de faire un chemin qui relie au parc derrière l'église là où se tenait l'ancienne mutuelle, abattue, et de rénover le café historique "Le Cercle" pour établir un rez commercial (à finalité Horeca) et deux appartements au-dessus. L'ancienne Maison du Peuple, face à l'église, doit également devenir un jardin.

"On a bien perdu deux ans avec la Covid, c'est dommage mais c'est comme ça partout. J'ai bon espoir d'avoir terminé toute la rénovation du périmètre de l'hypercentre pour la fin de mon mandat, ou au moins de ne pas en être bien loin" , signale encore le bourgmestre.