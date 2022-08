Accueil Régions Charleroi Chimay: les travaux de voiries et d’entretien vont s’enchaîner dans l’entité D’ici à 2024, une série d’importants travaux de voiries communales vont être entrepris, notamment rue du Marché à Virelles et rue du Centre à L’Escaillère. Les travaux de la rue des Juifs à Bourlers sont aussi annoncés, de même que la rénovation des toitures des églises de Bourlers et Virelles. Jean-Luc HENRARD ©FLEMAL JEAN-LUC

Dans le cadre du Plan d’Investissements Communaux (PIC) et du plan Pimacy visant à favoriser une mobilité active et une intermodalité au niveau local, l’entité de Chimay va connaître, dans les mois et les années à venir, plusieurs...