Gagnez jusqu'à 250€ en fleurissant votre façade: à Farciennes, un concours pour "retrouver une commune où il fait bon vivre"

Le bourgmestre Hugues Bayet, qui travaille, depuis des années, avec toute son équipe d'échevins à transformer l'image de Farciennes à l'extérieur mais aussi auprès de ses propres concitoyens, résume:"L'objectif est de retrouver une commune où il fait bon vivre et qui est attractive aussi bien pour les Farciennois que pour les autres". Pour toute superficielle qu'elle puisse paraître, une opération telle qu'un concours de façades fleuries va bien évidemment aller dans ce sens."L'idée est d'égayer la commune et de véhiculer une image positive de celle-ci, au travers des façades fleuries et décorées par les habitants", conclut, sur ce point, le bourgmestre.

Le concours a officiellement commencé ce lundi premier août, il se poursuivra jusqu'au 31août inclus; il est nécessaire de s'y inscrire pour pouvoir prétendre à l'un des lots mis en jeu pour récompenser l'implication des citoyens. Les inscriptions, elles, se clôturent ce 14août, elles s'effectuent par téléphone au 071/24 33 89 ou par courriel à l'adresse valerie.cornille@farciennes.be. L'échevine de la Propreté publique, Ophélie Duchenne, précise quelques aspects du concours:"Seront retenues les façades et les avant-cours fleuries. Les participants sont libres quant au choix des plantes et des fleurs mais, attention, seules les réalisations naturelles seront prises en considération". Le jury déambulera discrètement dans les rues de Farciennes, durant ce mois d'août. Dix lauréats seront ensuite épinglés, chacun pouvant recevoir un bon d'achat allant de 50 à 250euros.