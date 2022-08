La tête dans les étoiles pour les "Nuits des étoiles filantes"

L’aquascope de Virelles ouvrira ses portes en mode nocturne pour les "Nuits des étoiles filantes". Lors de ces deux soirées, le public est invité participer à un ensemble d’activités pour, à la nuit tombée, contempler le spectacle des étoiles filantes.

L’époque est idéale, l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller pour profiter de la beauté du ciel estival. Si le ciel est clair, alors les conditions seront remplies pour suivre les Perséides, ces étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée. Dans sa course régulière d’un an autour du Soleil, la Terre traverse plusieurs nuages de poussières laissés par des comètes. Au mois d’août, il s’agit de celui des Perséides, constitué de débris de la comète Swift-Tuttle. Ces débris brûlent au contact de l’atmosphère terrestre, donnant lieu à la plus belle pluie d’étoiles filantes estivale de l’hémisphère Nord.

Ces deux dates seront non seulement l’occasion d’observer le ciel à la recherche d’étoiles filantes mais également l'occasion de participer à d’autres activités astronomiques. Ce sera aussi l’occasion d’observer la Lune et ses cratères, mers et montagnes à la tombée de la nuit, ainsi que les nébuleuses et les galaxies un peu plus tard. Œil à la lunette ou au télescope, les astronomes amateurs du CNABH partageront leurs émotions, leurs connaissances, leur émerveillement et leur passion.

Au programme du vendredi 12 août :

À partir de 19h30 : soirée "Jeux de société" avec Lolipop, les Ludiciens et Encastra. A l'occasion de cette soirée spéciale "Etoiles filantes", quelques jeux sur la thématique du ciel, des étoiles, des planètes, de la lune, du soleil seront à disposition.

20h : "Sous une pluie d'étoiles filantes… ", conférence par Benoit Goffin. Ce passionné d'astronomie parlera notamment des étoiles filantes, ce qu'elles sont, comment on les détecte et nous présentera quelques météorites de la collection de Jean Claude Dresse.

De 21h30 à minuit, sous réserve d'une météo favorable : observation commentée du ciel nocturne, des étoiles filantes, de Jupiter et de la pleine Lune ; observation à l'œil nu et à l'aide d'instruments (jumelles et télescopes).{{2}}

Samedi 13 août :

A partir de 14h : Animation "Cadrans solaires" en extérieur et observation du soleil à la lunette LUNT, des instruments complets dédiés à l'observation du Soleil.

De 18h à 20h, en permanence : Visite commentée de l'exposition "Les yeux tournés vers le ciel" avec Jean Claude Dresse, John Gueulette et les membres du CNABH

20h : "Magie et mystère des aurores boréales", conférence et projection par Philippe Morel.

De 21h30 à minuit, sous réserve d'une météo favorable : observation commentée du ciel nocturne, des étoiles filantes, de Jupiter et de la pleine Lune ; observation à l'œil nu et à l'aide d'instruments (jumelles et télescopes).{{1}}

L’ensemble des activités sont gratuites. Adresse du jour Aquascope Virelles – rue du Lac, 42 – 6461 Virelles.