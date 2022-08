Tibi: la collecte du lundi 15 août avancée au samedi 13

Ça peut toujours être une source de confusion pour les usagers de l’intercommunale de collecte et de traitement des déchets du Pays de Charleroi. Et Tibi n’hésite dès lors jamais à insister sur les reports de collecte induits par les jours fériés. Le prochain, ce sera évidemment L’Assomption, ce lundi 15 août. Cette fois, la décision a été prise d’avancer les collectes concernées à ce samedi 13 août.

Les zones concernées sont Dampremy, pour les sacs blancs, les PMC et la collecte sélective de verre et papiers-cartons ; Marchienne-au-Pont, pour les sacs blancs et les PMC et Lodelinsart pour les sacs blancs. Hors Charleroi, les usagers de Fleurus 1, Wanfercée-Baulet et Lambusart devront sortir leurs sacs blancs et sacs bio ce 13 août. Aiseau, Presles, Pont-de-Loup et Roselies sont concernés, pour les collecteurs à puce gris et vert. Tout comme les sections de Ham-sur-Heure/Nalinnes.