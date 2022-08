Un nouveau building aux portes de Charleroi sur le boulevard Tirou

Depuis plusieurs années, le terrain situé à l’angle de la rue de l’Ecluse et du boulevard Tirou n’était qu’un parking de terre battue. Son avenir est maintenant connu puisque, dès lundi 22 août, des travaux seront entamés afin d’y ériger le tout nouveau bâtiment de la Société Wallonne du crédit social.

Pour l’occasion, c’est le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette qui inaugurera le chantier en donnant le symbolique premier coup de pelle.

Avant de devenir un parking de fortune, l’espace était occupé par le Star Rock Café et le Café Mayence. Si le premier coup de pelle se donnera dans les jours prochains, le projet ne date pas d’hier puisque en 2014, le terrain avait été acheté afin d’y construire le bâtiment de la SWCR.

©NGOM (le parking de fortune ne sera bientôt plus)

Situé idéalement aux portes de la ville. Ce bâtiment se veux novateur. En effet, une attention toute particulière a été apportée en termes d'architecture, de dimension écologique et de modularité du bâtiment. Le chantier en lui-même a été pensé comme un véritable laboratoire à ciel ouvert permettant la découverte de nouveaux matériaux et techniques constructives toujours selon une logique énergétique et avec une volonté de transparence envers les citoyens. "En se réappropriant l'espace situé aux portes de Charleroi, la SWCR entend bien prendre part au renouveau de la ville tout en s'inscrivant dans une optique résolument durable et innovante," nous communique-t-on.

De son côté, le bourgmestre Paul Magnette se félicite de l'entame de ce chantier. "La Ville de Charleroi se réjouit de l'aboutissement de ce projet qui vient renforcer la redynamisation du centre-ville. L'emplacement du futur bâtiment est très symbolique pour les Carolos, nous sommes très heureux d'y accueillir un bâtiment innovant et surtout durable, respectueux de l'environnement. C'est une belle vitrine pour cet axe d'entrée de ville très fréquentée."

©D.R.

Pour rappel, les missions de la SWCR sont :