Après une "dernière chance" du tribunal, Said recommence à dealer neuf mois plus tard

Malgré 10 jugements présents sur son casier judiciaire et une ultime chance laissée par la justice en janvier 2021 via un sursis probatoire, Said continue encore et toujours à vendre des produits stupéfiants. Entre octobre 2021 et avril 2022, l'homme âgé de 65 ans s'est remis à la vente de cocaïne et d'héroïne. Du coup, il n'a nullement respecté le sursis probatoire qu'il venait d'obtenir en début d'année.

Sur le banc des prévenus ce mercredi matin, on retrouve Manon aux côtés du sexagénaire. À seulement 25 ans, la femme détenue à la prison de Mons est elle aussi déjà connue de la justice pour des faits liés aux stupéfiants. Et comme Said, cette dernière a jugé bon de recommencer en fournissant une aide dans le trafic. "En échange d'un hébergement et d'une fourniture en cocaïne, je prenais les commandes ou j'allais livrer les clients. Je tenais également une comptabilité", confirme la prévenue.



C'est au départ du domicile de Said, rue de Dampremy à Charleroi, que le trafic avait lieu. Les observations policières ont confirmé l'existence d'un commerce illicite. Et que dire de la perquisition menée au sein du domicile de Said qui a révélé l'ampleur du trafic. "On avait trouvé une dizaine de grammes de cocaïne et d'héroïne sur lui, mais chez lui, les policiers ont découvert plus de 300 grammes d'héroïne, plus de 200 grammes de cocaïne et quelques grammes de cannabis. Sans oublier la somme en liquide de plus de 33.000 euros", insiste le parquet.



Pour Said, c'est une peine de minimum 5 ans de prison qui est requise par le parquet. Contre Manon, 18 mois de prison sont sollicités. Un sursis probatoire et la clémence du tribunal sont plaidés pour les deux prévenus.



Jugement ce vendredi.