Le Jet Side, un nouveau lieu de fête aux Lacs de l’Eau d’Heure

Tout ou presque est prêt pour la soirée d'ouverture de ce dimanche 14 août sur le domaine du club de Jet-Ski en bordure des lacs de l'Eau d'Heure. Le projet du "Jet Side" est porté par un groupe de Carolos qui ont le sens de la fête.

"L'endroit nous a tapé tout de suite dans l'œil", confie l'un des promoteurs de cette nouvelle attraction à proximité du belvédère. Le site donne sur le plan d'eau de Feronval, avec une vue magnifique sur le lac et ses berges boisées. "Nous avons donc contacté l'exploitant pour lui soumettre notre projet: transformer l'infrastructure en lieu d'afterwork chaque vendredi et dimanche, en équipant l'une des plus belles terrasses en plein air des barrages." Il y a là une plage de sable blanc, avec un espace VIP en mezzanine.

La superficie des espaces permet d'accueillir plus de 600 personnes dans d'excellentes conditions. "Confortablement installés sur la plage ou autour d'une table VIP réservée à l'avance, les groupes pourront profiter du moment présent comme s'ils étaient en vacances", sourit notre interlocuteur.

De 20h30 à 1h du matin, des DJ se relaieront aux platines. Par les chaleurs qui sont annoncées cette fin de semaine, voilà une proposition de sortie alléchante.

Les petits plats ont été mis dans les grands pour faire de la première une réussite: avec les équipes de gardiennage, une vingtaine de travailleurs seront mobilisés au bar, pour le service et à l'animation. "L'ambition, c'est de faire du Jet Side "the place to party", le lieu pour faire la fête au sud de Charleroi."

"Nous avons volontairement limité les soirées à deux par semaine, le vendredi et le dimanche. Bien sûr, nos afterworks n'auront lieu qu'à la belle saison. Nous comptons en interrompre le cycle fin septembre, du moins si les nuits deviennent trop froides." Le rendez-vous est pris. Il suffit de suivre les panneaux indiquant le club de Jet-Ski. Un vaste parking permet d'accueillir les véhicules.