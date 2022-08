Châtelet: les maisons de Magritte à l’honneur dans un documentaire

Il y a quelques jours, la chaîne France 5 remettait sur Youtube quelques épisodes de la série «Une maison, un artiste ». Un épisode réalisé par Virginie Linhart revient sur le parcours de Magritte "Ceci est une maison de Magritte."

Dans ce film de 26 minutes on peut découvrir les différentes maisons dans lesquels l'artiste passé maître dans le surréalisme a habité. Sot évoquées, les demeures de Jettes et de Châtelet.

Les premières minutes sont d’ailleurs consacrées à Châtelet. Bien que contrairement à ce qui est dit dans le documentaire, la maison natale de Magritte n’est pas Châtelet mais Gilly, René Magritte y a vécu là, au 95 de la rue des Gravelles, des événements déterminants dans sa vie d’artiste dont, ce qui le marquera à tout jamais : le suicide de sa mère. Régina Bertinchamps a mis fin à ses jours en se jetant dans la Sambre le 24 février 1912 et n’a été retrouvée que le 12 mars 1912. Durant tout ce temps, la famille a beaucoup souffert.

De ce drame, il restera des souvenirs pénibles que ne commentera pas l’artiste mais qui, d’après certains spécialistes, se retrouvent de manières symboliques exprimées dans ses œuvres.

Même si Magritte disait lui-même qu’il ne fallait pas voir d’interprétations, d’aucuns avancent que certains symboles trahissent le passé torturé de René Magritte. Parmi ces personnes sensibles à des interprétations on trouve Liliane Sabatini, conservateur honoraire du musée de l’Art Wallon. Elle même châtelettaine, elle est régulièrement invitée à donner des conférences sur le maître du surréalisme belge. Pour elle, des pistes sont à trouver dans les tableaux, ce qui donne un sens encore plus énigmatique aux œuvres. Portes, linceul, animaux et autres plans d’eaux sont reliés à ce passé qui aura fait basculer la vie de toute la famille Magritte. Liliane Sabatini propose dans ses récits et interprétations de vrais jeux de pistes laissant son auditoire en alerte.

L'émission est à trouver ici : https://www.youtube.com/watch?v=fwrM3CdeMEs