Une ligne Express va rejoindre Charleroi et Gembloux dès septembre

Relier les gares de Gembloux et Charleroi en maximum 58 minutes, ce sera possible en bus dès le 1erseptembre grâce au lancement de la ligne Express E83 par les TEC. En semaine, cette ligne de bus modernes et confortables, où les usagers pourront bénéficier de prises USB et de la climatisation, proposera un aller et un retour par heure, entre 06 heures et 20 heures. Le samedi, sept départs seront organisés depuis Gembloux, entre 07 heures et 20 heures, et sept départs depuis Charleroi, entre 06 heures et 19 heures.

Sur le territoire gembloutois, la ligne E83, qui passera par Ligny, Fleurus, et Gilly, desservira quatre arrêts: Corroy 'Bruynettes', Grand-Manil 'Clos Normand', Grand-Manil 'Rallye'et Gembloux-Gare."C'est assurément une bonne nouvelle pour les Gembloutois", se réjouit Gauthier le Bussy, échevin de la Mobilité, soulignant que ce dispositif vient élargir"la palette des alternatives à l'automobile au quotidien pour rejoindre les écoles ou la gare de Gembloux".

Précisons que depuis 2019, la Cité des Couteliers est desservie par la ligne Express E5, reliant Namur à Nivelles, et depuis avril par la ligne E6 Wavre-Louvain-La-Neuve-Gembloux.

"Le déploiement de ce réseau de lignes expresses est indépendant de la réorganisation des lignes du bassin de Gembloux et communes avoisinantes", précise encore l'élu. Cette réorganisation a fait l'objet du processus Mobili et de panel citoyens."Les études doivent être finalisées par le TEC. La mise en œuvre effective est toujours escomptée pour l'été 2023."