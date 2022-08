Ils volaient des câbles en cuivre à la gare de Charleroi-Sud: des peines de 10 à 15 mois de prison

En l'espace de quelques jours durant le mois d'avril 2022, à la gare de Charleroi-Sud, la bande a volé des mètres et des mètres de câbles le long des voies ferroviaires.

Marcel, détenu pour les faits et qui possède des antécédents de vols, avait reconnu son implication dans les faits. Pas Michaël, qui jurait incriminait Gérald pour le vol de 30 mètres de câbles au préjudice d'Infrabel. "Moi, j'étais avec lui quand on s'est fait arrêter. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait avant. J'allais chercher des mégots de cigarette", avait tenté de faire croire Michaël. Ce vendredi matin, cette explication a été jugée "invraisemblable" par le tribunal correctionnel.

Par la suite, les voleurs revendaient le butin auprès de repreneurs de métaux. "Les deux prévenus étaient parvenus à revendre pour 3.700 et 8.000 euros de métaux", confirmait le parquet.



Nunziatina, la compagne de Michaël, devait se douter qu'elle stockait chez elle des câbles volés. Gérald, Mickaël et Nicolas étaient eux jugés par défaut. Dans l'ordre croissant, Mickaël a écopé de 10 mois de prison. Gérald est condamné à un an de prison, tandis que Michaël, Marcel et Nicolas écopent de 15 mois de prison.