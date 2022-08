Charleroi Métropole: l’appel pour surveiller le trafic devant chez soi avec une caméra Telraam est prolongé jusqu’au 29 août

L’échéance pour que les candidats se manifestent avait été fixée au 31 juillet. Pour une réussite optimale, l’ASBL “ Mobilesem ” a finalement décidé de prolonger cette période d’inscription jusqu’au 29 août.

Pour rappel, Telraam est un système léger d’observation de la circulation, dont les données collectées doivent permettre, notamment, aux autorités communales et supracommunales, de prendre des décisions, en matière de mobilité, qui correspondent à la réalité de terrain.

Deux critères doivent être rencontrés pour prendre part à cette étude chapeautée par Charleroi Métropole : posséder une fenêtre au premier étage qui donne à moins de 15 mètres de la voirie étudiée et disposer d'une prise électrique proche de cette fenêtre et d'une bonne connexion wifi. Les candidatures doivent être introduites via le site https://telraam.net/fr/network/charleroi-metropole.