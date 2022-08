Il tape sur sa compagne et s'en sort avec un sursis probatoire

Une ultime chance... Parce que oui, Damien n'est pas du tout inconnu de la justice pour sa violence.

En mai dernier, le futur papa avait obtenu une suspension du prononcé pour des faits similaires sur sa compagne... Et le 4 juin, soit un mois plus tard, le trentenaire a recommencé en adoptant un comportement, de nouveau, violent et inacceptable envers sa compagne.

Sous l'influence de la boisson, Damien s'est emporté et a fait au total deux victimes: sa compagne, dans un premier temps, avant d'asséner un coup de poing au filleul de cette dernière qui tentait de calmer les esprits.



Mais comme requis par le parquet, un sursis probatoire de 5 ans a été octroyé à Damien avec une peine de 12 mois de prison.