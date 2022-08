Enfilez l'habit d'apiculteur à la rencontre des ruches de l'abeille noire à Virelles le 21 août

Ce dimanche 21 août, l'Aquascope de Virelles rouvre ses portes pour une nouvelle édition de la Fête du Miel et de la Nature. "Découvrez le monde fascinant des abeilles noires ! Enfilez l'habit d'apiculteur, pénétrez au cœur de la ruche et cherchez la reine qui se cache parmi les ouvrières. Goûtez aux différents miels ou au fameux hydromel. Flânez ensuite sur les berges de l'étang : nous prévoyons de multiples activités pour toute la famille !"

Le programme du jour ouvrira de nombreuses possibilités.

Du côté de l'Aquascope, dès 10 heures, les soigneurs ouvriront l'hôpital de la faune sauvage, avec leurs anecdotes. La mare et ses petites bêtes pourront être observées. Un atelier créatif "Pas folle la guêpe" permettra de laisser cours à l'entomologiste-artiste qui sommeille en vous. Des préparations à base de carpe, de tanche ou de brochet seront présentées.

Du côté des artistes, Tchabouliken, spectacle d'un duo entre blues, musique industrielle et contes enchanteurs, sera en représentations avec des instruments improbables à 13h30, 15h et 16h30. Des ateliers artistiques autour de la des abeilles seront organisés et Claire Metens vous plongera dans son livre musical "Les papillons" avec du grimage pour les enfants.

Du côté détente, des jeux en bois et de société seront présents via le club de jeux de Chimay, les Ludiciens d'Oz, et deux soeurs - Carole et Sabrina - présenteront leurs jeux Encastra Flash et Encastra Tour, où le soleil sert de dés et donne les consignes pour empiler les pions. Une plaine de jeux sera aussi disponible et la cantine de l'Aquascope proposera de la petite restauration à base de produits locaux et de saison.

À la Maison de l'Abeille Noire, dès 11h, les apiculteurs vous feront découvrir leurs miels régionaux, hydromel et bière à la gelée royale. Le poste d'observation permettra de voir les abeilles en activité et à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30, il sera possible d'enfiler la tenue d'apiculteur pour une visite guidée des ruches (2€ par personne, gratuit pour les enfants -12 ans accompagnés).

Enfin, bien entendu comme dans tous les événements, l'entrée prévoit aussi un accès au site naturel protégé de l'Aquascope, ses balades le long de l'étang et son observation de la faune et la flore locale.

> PAF: 8€ par adulte, 4,50€ par enfant. Réductions sur les préventes via www.aquascope.be.