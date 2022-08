Accueil Régions Charleroi Fleurus: le patrimoine du château en pleine fête en septembre La Ville dévoile le programme de la quatrième édition de son "Week-end au château". Et en profite pour en appeler aux bénévoles motivés pour l’occasion. Sebastien Gilles ©EdA

Les calendriers se coordonnent et ce grand "Week-end au château" se déroulera dans le contexte plus large des Journées du Patrimoine, ces 9, 10 et 11 septembre prochains. Celles-ci auront pour fil rouge "Patrimoine...