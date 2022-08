Une journée pour toute la famille au Musée de la photo fin août

Ce dimanche 28 août, le Musée de la photographie va accueillir la grande journée « Marmaille & co », activités et amusement pour toute la famille.

Avec une rentrée des classes avancée de quelques jours, toutes les occasions de s’amuser avant le retour sur les bancs seront bonnes à prendre. Ce dimanche 28 août, l’ASBL "MSW, musées et société en Wallonie" va promouvoir une grande journée "Marmaille & co", au sein du Musée de la photographie de Charleroi.

L'ancien carmel de Mont-sur-Marchienne va donc retentir des rires, des cris de surprise et des applaudissements des petits comme des grands, qui participeront aux nombreuses animations offertes, de 10h30 à 17h30: tant en l'enceinte du musée que dans ses jardins aménagés, tous trouveront de quoi se réjouir. "Une journée de divertissement pour toute la famille, avec un magicien, une sculpteuse de ballons, des grimages, un groupe de musique, un atelier photo, un mini salon des musées venus des quatre coins de Wallonie, une séance de découverte des sacs ludiques Marmaille&Co, des foodtrucks et des cadeaux !" annonce le musée.

De plus, deux représentations de La fusée poubelle rythmeront cette journée festive: ce conte magique entend sensibiliser enfants et parents à la gestion des déchets et la préservation de l'environnement. Rafraîchissements et petite restauration seront disponibles pendant la journée.

L’équipe "Marmaille & co" en profitera également pour présenter les musées membres de son réseau et dévoiler son tout nouveau "sac ludique", qui vise à donner encore plus envie aux plus jeunes de découvrir les différents musées de Wallonie.

> Infos sur http://museozoom.be/%C3%A9v%C3%A9nement/evenement-marmailleco/. Prix: 5€ par adulte, gratuit pour les enfants.