Accident sur l'A54 vers Charleroi: l'échangeur avec la E42 fermé à la circulation

Ce mardi matin, vers 9 heures, un accident s'est produit sur la A54 (E420) de Nivelles vers Charleroi, à hauteur de l'échangeur de Thiméon, avec la E42.

Une voiture et un camion sont entrés en collision. La voiture, qui transportait une femme et son fils, s'est retrouvée dans le rail de sécurité au niveau de la sortie E42/Namur et Liège. Deux ambulances ont été envoyées sur place.

Avec la police de la route, la bande de droite et l'accès à l'échangeur a été temporairement fermé le temps de l'intervention des secours: impossible de rejoindre la E42 depuis l'A54 venant de Nivelles (il faut continuer vers Charleroi et sortir à Gosselies pour faire demi-tour) et impossible de rejoindre l'A54 depuis la E42 venant de Namur (il faut continuer jusqu'à Courcelles pour faire demi-tour). La situation est dangereuse, d'après la police fédérale.

D'importants ralentissements ont été rapportés, principalement sur l'A54 vers Charleroi. Une dépanneuse a été requise pour enlever le véhicule familial, hors d'état de circuler.

