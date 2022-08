Impressionnant feu de broussailles à Anderlues lundi soir

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Les pompiers de Binche et de Thuin sont intervenus, lundi 15 août vers 21h30, dans la rue Paul Janson à Anderlues. On leur signalait un important dégagement de fumée et des hautes flammes.

Au début, ils pensaient que c'était un bâtiment qui avait pris feu, mais une fois sur place, ils se sont rendu compte que c'étaient des broussailles. Un terrain vague s'était embrasé, mais les flammes impressionnantes ont pu être assez facilement maîtrisées d'après notre correspondant.

La police locale s'est chargée du constat, tandis que la bourgmestre d'Anderlues, Virginie Gonzalez (PS), est également descendue sur place.