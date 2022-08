26 moutons, 20 poules et coqs, 6 chèvres et un poney maltraités à Charleroi

Animaux en Péril, une asbl athoise qui s'occupe d'animaux, a dû intervenir dimanche 14 août sur le territoire de Charleroi. C'est la zone de police locale qui les a contacté pour une intervention à Montignies-sur-Sambre, où 26 moutons, 20 poules et coqs, 6 chèvres et un poney vivaient dans une "situation chaotique".

L'état des lieux dressés par l'association sur les réseaux sociaux fait froid dans le dos: "les animaux sont gardés sur un terrain nu, ils sont affamés et déshydratés. Les plus jeunes (chevreaux et agneaux) inquiètent particulièrement les soigneurs professionnels et bénévoles présents sur place, ils sont très maigres et souffrent de diarrhées", peut-on lire sur Facebook. "L'état du poney interpelle également, il peine à se déplacer, l'entretien des pieds a une fois de plus été négligé. Les ventres des animaux sont gonflés et révèlent une infestation de vers." Des moutons ont dû être tondus tellement leur laine emmêlée les empêchait de vivre décemment. Le poney avait des sabots beaucoup trop longs.

©Animaux en Péril

©Animaux en Péril

Le soir-même, les animaux se sont précipités sur la nourriture des différents refuges où ils ont pu être hébergés, visiblement affamés.

"Ayant commis des actes de négligence et de maltraitance envers des animaux, les individus pourront être poursuivis administrativement et pénalement. Des procès-verbaux ont été rédigés. Si le Parquet décide de prendre la main dans ces affaires, il pourra renvoyer les propriétaires devant le tribunal correctionnel. Ceux-ci risquent de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s'élever à 1 million d'euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 euros, mais également un retrait de permis de détention d'animaux", précise l'association. Le Rêve d'Aby, de Gembloux, était aussi sur les lieux pour aider.