Charleroi: l'échevine Babette Jandrain est maman d'un petit Jim

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

A la Ville de Charleroi, l'échevine Babette Jandrain (PS), en charge du Commerce et de l'artisanat, des Fêtes et du Folklore, est maman depuis le 15 août. Avec sa compagne, elle vivra désormais avec le petit "Jim".

L'échevine l'a annoncé elle-même sur les réseaux sociaux: "Le 15.08.2022, le jour ou aimer à l'infini a pris tout son sens, le jour où tu as arraché nos cœurs, le jour où tu as fait de nous tes mamans. Mon fils, Jim", écrit-elle sur Facebook, où de nombreuses personnalités locales, politiques et culturelles l'ont chaudement félicité.

Babette Jandrain profite d'un congé pour faire connaissance avec son fils et passer du temps avec sa famille. Niveau pratique, il n'a pas encore été décidé si elle serait remplacée au collège communal ou si elle assisterait aux réunions, mais son cabinet continue à avancer sur les dossiers en cours.