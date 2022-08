Deux dealers surpris par une voiture banalisée à Dampremy: prison ferme pour l'un d'entre eux

Le 3 mai dernier, en milieu d'après-midi, une voiture banalisée de la police locale est passée par hasard sur la chaussée de Bruxelles à Dampremy (Charleroi). Au même moment, une Citroën Berlingo s'est arrêtée devant une habitation, sous les yeux des policiers. « Cela ressemblait à un deal de rue. Et la voiture contrôlée plus loin a confirmé les soupçons des policiers. Le conducteur a admis acheter de la cocaïne aux deux prévenus qui vendent depuis cette habitation », précisait le parquet.

Rapidement, d'autres observations ont révélé deux autres transactions avec deux voitures, à 15h20 et 15h50. À 16h13, Mohamed a été interpellé à la sortie de l'habitation. Abess, lui, a été découvert à l'intérieur du logement lors de la perquisition en flagrant délit. Des pacsons de cocaïne, des pilules d'ecstasy et de la marijuana ont été retrouvés, ainsi que plus de 5.000 euros sur les deux prévenus et dans l'appartement.



Le duo utilisait le même numéro de GSM pour le trafic. Le premier cité expliquait notamment vendre pour survivre et manger. Mais lui et son frère juraient ne pas être associés. Lors du jugement, le tribunal correctionnel a bien retenu la circonstance d'association. Mohamed a écopé de 30 mois de prison avec un sursis simple. Son frère écope lui de 2 ans de prison avec un sursis simple de 5 ans pour ce qui excède 6 mois de prison.