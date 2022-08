Drôle d'accident à Couillet: un "grand baraqué" s'enfuit des lieux puis un "petit monsieur" arrive quelques minutes après affirmant qu'il conduisait

Mardi soir, un accident de la route s'est produit au rond-point de Couillet Queue, sous le R3, vers 23 heures. Un couple avec un enfant en bas âge sortait du parking du Quick et s'engageait sur le rond-point pour prendre le ring, quand une camionnette arrivant à vive allure a violemment percuté leur voiture. Sous le choc, le véhicule familial a été projeté sur la chaussée tandis que la camionnette s'arrêtait une dizaine de mètres plus loin après avoir arraché plusieurs panneaux de signalisation.

C'est ici que l'histoire se complique et qu'on en arrive aux "on dit": d'après plusieurs témoins sur les lieux, un "grand baraqué" serait sorti de la camionnette pour prendre la fuite à pied. Deux minutes plus tard, un "petit monsieur" est arrivé en disant que c'était lui qui conduisait la camionnette et qu'il prenait l'entière responsabilité dans l'accident. Le "grand baraqué" serait revenu sur les lieux après quelques minutes, accompagné de plusieurs personnes, en faisant un esclandre, tant et si bien que la police locale de Charleroi a fini par envoyer 5 équipes sur place pour calmer les esprits et cadrer la situation.

De plus, selon notre correspondant sur place, la police a fait asseoir le "petit monsieur" dans la camionnette... et ses pieds n'atteignaient pas les pédales! Il n'était en outre pas en mesure de dire à qui appartenait le véhicule - pas assuré - marmonnant "à un copain" sans pouvoir préciser qui. L'autre homme, le "grand baraqué", était apparemment sous bracelet électronique (liberté conditionnelle sur ordre du tribunal). Les deux hommes ont été emmenés au poste, et un avis au magistrat a été fait.

Une enquête devra probablement démêler le vrai du faux et faire le tri dans les déclarations des témoins. Du côté de la famille, heureusement, si le couple et leur enfant ont été très secoués, ils ne sont que légèrement blessés et n'ont pas dû être hospitalisés.

