Violences conjugales: un nouveau sursis probatoire pour Boris, qui est entré par effraction chez son ex pour la frapper

Boris a trahi une première fois la confiance de la justice. Mais il obtient, tout de même, une seconde et ultime chance via un sursis probatoire.

La soirée du 14 au 15 juin dernier, Boris s'est rendu à deux reprises au domicile de son ex-compagne. Un peu avant les faits, cette dernière venait d'exprimer sa volonté de faire une pause dans la relation sentimentale entamée avec le prévenu depuis quelques mois. Décision que le prévenu a eu du mal à accepter...

Dans la soirée, Boris s'est donc rendu au domicile de la victime, bien décidé à la surveiller. « Mais la police est intervenue et a demandé au prévenu de quitter les lieux. Ce qu'il a fait », rappelait le parquet. Tout le monde pensait que Boris laisserait enfin tranquille sa victime. Mais non, puisque ce dernier est revenu sur place un peu plus tard durant la nuit. « J'ai toqué à la porte, je n'ai pas eu de réponse. Donc je suis passé par-derrière et elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte. J'ai brisé une fenêtre et je suis entré par effraction à l'intérieur. Ensuite, je lui ai porté des coups », admettait le jeune homme.

Sous les yeux d'un enfant, Boris a adopté une attitude inconcevable. Selon lui, il souhaitait récupérer le restant de ses affaires. À la place, il a foncé vers son ex-compagne, en voulant s'emparer de son GSM avant de tenter de l'étrangler.

En sursis au moment des faits

En janvier 2021, le prévenu a été condamné à 16 mois de prison avec un sursis probatoire pour des faits de violence. Au moment des faits, Boris n'a donc pas respecté les conditions de son sursis probatoire.

Pour lui faire comprendre la gravité de sa trahison envers la justice, 20 mois de prison, avec un sursis probatoire strict, étaient requis. Peine qui a finalement été prononcée contre le jeune prévenu vendredi matin.