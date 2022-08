Vendredi et samedi, Mario s'invite à Gosselies pour une journée ludique en famille

Au programme, il y aura du mini-foot, du tir à l'arc, un parcours psychomotricité, un château gonflable, une course Yoshi (avec des voiturettes), un clown sculpteur de ballon... et Mario et Luigi eux-même seront de la fête.

Venez vous amuser en famille au parc de Gosselies (rue du Spinois), ce vendredi 19 et samedi 20 août de 13 à 18 heures. Les journées "1,2,3 Soleil" des espaces citoyens reviennent. "Elles auront pour fil conducteur Mario, le célèbre personnage de jeu vidéo. Les enfants devront découvrir et traverser différents mondes (le monde sportif, le monde culturel, le monde créatif et le monde nature), à l'instar des jeux vidéo, et récupérer des médailles afin de pouvoir sauver la Princesse Peach retenue prisonnière dans son château", détaille le CPAS de Charleroi, qui chapeaute ces espaces de quartier.

Au programme, il y aura du mini-foot, du tir à l'arc, un parcours psychomotricité, un château gonflable, une course Yoshi (avec des voiturettes), un clown sculpteur de ballon... et Mario et Luigi eux-même seront de la fête.

Les activités sont entièrement gratuites. L'objectif est d'offrir un bon moment aux familles avec enfants, créer du lien au sein des quartiers et mettre en valeur le tissu associatif local, qui participe aux journées. La plupart des activités sont d'ailleurs imaginées et organisées par les habitants du quartier de l'Espace Citoyen de Gosselies.

Du 25 au 27 août, une autre animation (manga, cette fois) aura lieu au parc Elio Ivan de Dampremy.