Accusé d'être un dealer, il évoque une histoire rocambolesque: "J'ai porté le chapeau à la place d'un autre"

Cédric a fait opposition pour détention et vente de cocaïne à Jumet. Il se défendait jeudi matin devant la justice carolo.

Condamné à la prison par défaut pour la détention et la vente de cocaïne qui a eu lieu le 12 avril 2019, à Jumet, Cédric a été informé de la décision judiciaire alors qu'il se rendait au poste de police pour déposer plainte pour une non-présentation d'enfant. Le père de famille a, par la suite, formé opposition au jugement.

Ce jeudi matin, l'opposition a été examinée par le tribunal correctionnel de Charleroi. Pour que cette procédure aboutisse, il faut nécessairement remplir deux critères : la recevabilité et le caractère avenue. La recevabilité concerne le respect du délai par le condamné. Ce dernier a 15 jours pour former opposition au jugement. Le caractère avenue concerne un cas de force majeur ou une excuse légitime justifiant l'absence du prévenu à l'audience où son dossier a été plaidé.

Une remise et puis plus rien

Dans le cas de Cédric, on s'oriente probablement vers une opposition non avenue. L'homme de 33 ans était parfaitement informé qu'il devait revenir le 5 août 2020 au tribunal pour se défendre. « Il avait, le 16 juin, demandé une remise pour faire choix d'un avocat. Et ensuite, il n'est pas revenu pour se défendre », ajoute le parquet. Très honnêtement, Cédric précise ne pas savoir ce qu'il l'a empêché de revenir au palais de justice. Aucun cas de force majeur ou d'excuse légitime, donc.

Concernant la fameuse histoire de cocaïne, Cédric affirme qu'il a porté le chapeau à la place d'un certain Hassan. « Il m'a menacé et j'avais mon enfant avec moi. Alors, oui j'ai dit aux policiers que c'était bien moi. Mais ce n'était pas le cas et eux m'avaient dit qu'ils savaient que c'était Hassan qui avait commis les faits. » Ce fameux Hassan aurait téléphoné à Cédric juste après l'hospitalisation d'une consommatrice pour une overdose de cocaïne pour lui faire porter le chapeau.

Sans surprise, le parquet considère l'opposition comme non avenue. Jugement dans deux semaines.