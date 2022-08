Ce 19 août, c'est la journée mondiale de la photo: l'occasion d'aller au musée

A Charleroi, on a la chance d'avoir un des plus importants musées de la photographie d'Europe.

Ca fait bientôt 200 ans que la "photo" existe. Et depuis une dizaine d'années, le 19 août est consacré "journée mondiale de la photographie". A Charleroi, on a la chance d'avoir un des plus importants musées de la photographie d'Europe, avec près de 6.000 m², et 100.000 photographies en collection (dont 800 en exposition permanente et 1,5 million de négatifs en archive). Inauguré en 1987 après dix ans de travail de l'ombre et d'expositions rue Huart Chapel à la ville haute, le Musée de la Photographie de Mont-sur-Marchienne propose aujourd'hui aussi une cafétéria très lumineuse, pour se restaurer, ainsi qu'une terrasse.

©Musée de la Photographie

Niveau expositions, aux côtés de la collection permanente (gratuite tous les 1er dimanches du mois), le musée accueille dans l'ancien carmel - assez unique car il propose de vastes espaces ouverts vers l'extérieurs - des collections temporaires (en supplément les 1ers dimanches du mois). En ce moment et jusqu'au 18 septembre, il y en a cinq à découvrir.

"En Dilettante" retrace l'histoire de la photographie amateur. Des premiers Kodak aux images maladroites en passant par des portraits de famille, des histoires anodines ou universelles sont racontées en 250 clichés. Daguerre et Arago, inventeurs du premier appareil, émettaient déjà en 1839 la volonté que leur outil soit accessible à toutes et à tous un jour. C'est aujourd'hui le cas, et la technique professionnelle a laissé la place au sensible.{{1}}

"Wuhan Radiography" est une expo de Simon Vansteenwinckel. Durant le confinement, au plus fort de la pandémie de Covid-19, il est allé se balader à Wuhan, "où tout a débuté" . Mais il y est allé via Google Street View, en photographiant son écran au gré de ses balades virtuelles en ville.{{2}}

"Pazea Sovni", de Clyde Lepage, propose une sorte de documentaire photo social, burlesque, fantastique. Des clichés pris sur plusieurs années, dans son entourage et d'inconnus en rue, entre Namur et Liège.{{3}}

"Island Flyer" est un film de Rebecca Jane Arthur. Il emmène le public, porté par l'historique caméra "Super 8", sur une île de la Manche au sud de l'Angleterre, entre réalité et enfance fantasmée, à la recherche d'étés révolus. "Chacun est libre d'assembler les fragments de l'île de Wight pour créer son propre récit de voyage" , promet le musée de la photo.{{4}}

"Paris Impasse" est une série de la belge Karin Borghouts dans la ville lumière... sans personne. Des impasses, rien que des impasses, sur une quarantaine de clichés. Travail technique à la chambre, position constante de la ligne d'horizon, rigueur de composition, absence de figure humaine: les espaces, quasi hors du temps, deviennent intemporels.{{5}}

On rappelle aussi que le dimanche 28 août, le musée de la photo va accueillir "Marmaille & co", avec des activités pour toute la famille.

Et comme aujourd'hui, presque tout le monde a un appareil photo à portée de main via les smartphones, n'hésitez pas à partager vos clichés du jour sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WorldPhotographyDay.