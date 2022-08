La grande escapade de retour en centre-ville

Vous vous souvenez du film « Retour vers le futur » ? Ce samedi, les organisateurs de la Grande Escapade vous invitent à embarquer pour « Back to Charleroi », inspiré du scénario et des personnages du film culte.

Il s’agit d’un escape game géant dans l’intra-ring urbain. Au menu : des énigmes à résoudre et des animations. Pour cette aventure qui sera suivie en septembre par une réédition autour de la galerie Ville 2, quatre lieux accueilleront les figurants dans le quartier de la Place Verte : le Galeria Inno qui fête son 125ème anniversaire remontera le temps ; la librairie Molière dont l’horloge en façade est arrêtée (comme dans le film) fera vivre dans ses vitrines quelques accessoires culte ; le Quai 10 a programmé une projection gratuite en plein air à 21h30 (dans le passage latéral de l’ancienne banque nationale) et enfin, le Novotel mettra son lobby et son rooftop au service de la mise en scène.

Vingt-six commerces indépendants délivreront quant à eux un morceau du QR code déverrouillant l'énigme. Départs des équipes pour le jeu de 10 à 15h, durée de 1h30 à 2h, fin de partie à 17h. Il ne reste qu'un jour pour réserver sa participation sur le site www.lagrandeescapade.be car au-delà de 120 équipes, les inscriptions (effectuées encore le jour même en cas de disponibilité) ne seront plus possibles.

Chaque team pourra gérer son horaire à sa guise, dans la limite des horaires impartis. En dehors d’acteurs plus vrais que nature, le quartier de la place Verte accueillera une authentique DeLorean, histoire d’aider les participants à effectuer leurs déplacements spatio-temporels. Pour ce rendez-vous de rentrée, la grande escapade a le soutien de l’association de commerçants Shop’in C, de Rive Gauche et de la maison du tourisme via Visit Charleroi.