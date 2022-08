Accueil Régions Charleroi Thierry B à Mont-sur-Marchienne: on a testé pour vous! L’ancien cuisinier de Paul Magnette à l’Elysette propose à Charleroi une cuisine généreuse et raffinée d’inspiration méditerranéenne. Didier Albin Journaliste indépendant

C'est le plus corse des restaurateurs italiens de Charleroi. Et pour cause : Thierry Balzarini alias Thierry B qui exploite avec son épouse Mirella l'une des belles tables de l'avenue Pastur à Mont-sur-Marchienne a appris son métier sur l'île de Beauté. "J'étais âgé de 19 ans quand je suis parti en vacances en Corse...