Accro à la cocaïne et à l'héroïne, Hassan vole pour revendre son butin

L'équation est simple : pour parvenir à financer sa totale dépendance à la cocaïne et à l'héroïne, Hassan doit avoir pas mal d'argent en poche. Mais le CPAS ne lui suffit pas. Alors Hassan commet plusieurs larcins. Neuf vols sont reprochés au trentenaire entre février et mai 2022.

Des paquets de cigarettes, une canette de bière et un aspirateur ont été dérobés par le prévenu au Colruyt de Châtelet, au Aldi d'Aiseau-Presles et au Lidl de Châtelineau. Et à deux reprises, Hassan est parvenu à passer entre les mailles du filet de la justice comme l'a rappelé le parquet. « Le 3 avril, il a été arrêté et présenté à un magistrat instructeur. On lui a fait confiance et il a été libéré. Le lendemain, il a recommencé à voler. Il fut encore arrêté le 4 avril et libéré, une nouvelle fois. Deux jours plus tard, il a encore volé avant une nouvelle libération », précise le substitut Brichet. Ce dernier estime que si Hassan est encore une fois libéré, il recommencera. Toutefois, sa place n'est pas en prison. Dix-huit de mois de prison avec un sursis probatoire sont requis.



Me Lepied, avocate à la défense, plaide également un sursis probatoire. Comme pour le parquet, cette dernière avait pensé à une éventuelle intégration à la CTT (chambre de traitement de la toxicomanie). « Mais il ne réfléchit pas comme un juriste. Lui veut absolument sortir de prison et ne voulait pas patienter jusqu'en septembre et une intégration au sein de la CTT. »



Jugement dans une semaine.