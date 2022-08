Nouvelle destination roumaine depuis BSCA

L’aéroport de Brussel South Charleroi poursuit son développement : la compagnie Wizz Air vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle route vers la Roumanie.

A compter du 16 décembre, trois vols hebdomadaires seront opérés vers Suceava les lundis, mercredis et vendredis, ce qui portera à 18 le nombre de destinations desservies par ce transporteur qui dessert essentiellement les pays d’Europe de l’Est. Deux Airbus A321neo seront stationnés à l'aéroport roumain. Cela permettra de lancer, en plus de cette ligne belge, de nouvelles liaisons vers les aéroports de Paris Beauvais, Eindhoven, Larnaca et Trévise Venise.

La compagnie low cost dispose actuellement d’une flotte de 160 avions Airbus A320 et A321. Au cours de l'exercice clôturé le 31 mars dernier, elle a transporté 27,1 millions de passagers.

Les billets Bruxelles Charleroi vers Suceava peuvent être achetés dès à présent sur la plateforme Wizz Air ou à l’aide de l’appli mobile Wizz. Selon la compagnie, les prix débutent à 24,99 euros (aller simple avec un petit bagage à main en cabine).