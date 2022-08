Un premier avertissement en mars n'a pas suffi à stopper le manège de Fares

C'est en état de récidive spéciale (déjà condamné pour stupéfiants et séjour illégal) que Fares, originaire d'Algérie, a comparu ce jeudi matin devant la justice. L'homme de 23 ans ne conteste pas la détention et la vente de cannabis, à deux dates distinctes. Le 23 mars dernier, le prévenu a été interpellé une première fois avec plusieurs pacsons de cannabis. Présenté à un juge d'instruction, Fares a obtenu une fleur de ce dernier.

Seulement voilà, la relaxe ne semble pas avoir eu l'effet escompté sur Fares puisque ce dernier a été, une nouvelle fois, interpellé avec plusieurs pacsons de cannabis dans son sac à dos. « Je suis un consommateur, oui. J'ai vendu pour 400 euros/mois pour financer ma consommation », explique le jeune homme. Comment envisage-t-il l'avenir ? « J'aimerais bien me faire soigner et arrêter toute consommation. »



Avant ça, Fares pourrait bien purger une peine de 3 ans de prison à Jamioulx. Une mesure de sursis avec une réduction de peine est plaidée par Me Cerquetti, à la défense. « La consommation de produits stupéfiants est un fléau, une maladie, dont on n'en sort pas du jour au lendemain. Il n'est déjà plus consommateur de drogues dures. Petit à petit, il tente d'améliorer les choses. » Jugement le vendredi 31 août.