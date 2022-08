Charleroi: les aides au logement du CPAS restent fortement demandées

Accéder à un logement est une des priorités de bons nombres de personnes. Malheureusement les affres de la vie empêchent certains d’accéder à ce "rêve". L’un des freins à ce rêve est le côté financier. Que ce soit pour acheter ou louer, un apport est souvent demandé.

Afin de permettre à des personnes à faibles revenus ou en situation de précarité de louer, une sollicitation auprès du CPAS est possible. Sur base d’un dossier, il est possible de bénéficier de diverses aides permettant de s’installer et d’éviter le sans abrisme. Constitutions de garanties bancaires / lettres de caution, la prise en charge des cautions locatives, la prise en charge du 1er loyer, les aides financières pour les loyers et les prises en charge des arriérés locatifs... L’objectif est notamment d’assurer l’hébergement et le relogement transitoires de personnes ou familles en état de précarité sociale aigüe en intégrant un accompagnement spécifique et adapté aux situations rencontrées.

Après deux années particulières dues à la crise de la Covid, un retour à une certaine stabilité se profile. L’ensemble des demandes en lien avec une nouvelle location sont en baisse. En 2019 on comptait 5.269 décisions validées ou traitées pour une projection de 4.580 en 2022. En effet, la pandémie persistante a poursuivi le ralentissement des activités et a empêché les personnes de déménager.

Du côté des aides allouées, une augmentation significative concerne les octrois d'aides financières "loyer" et prises en charge d'arriérés locatifs qui se justifient également par la persistance de cette pandémie qui a mis de nombreuses personnes en difficultés financières. En termes d'aides financières liées aux loyers, on constate qu'en 2019 il y avait 147 demandes de prises en charge des arriérés locatifs pour une projection de 210 en 2022. "Les gens n'ont pas pu payer leur loyer et se sont appauvris ces dernières années. Cette augmentation est aussi due au fait qu'il faut faire des choix entre se nourrir, se loger ou encore se soigner. Nous répondons à ces demandes de prises en charges d'arriérés afin d'éviter des expulsions et un retour à une situation plus difficile pour ces personnes,"explique Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS de Charleroi.

On constate aussi une hausse en ce qui concerne les prises en charge des aides financières liées aux loyers. De 67 en 2019 on est passé à une projection de 152 pour 2022. Certaines aides restent stables comme les prises en charge des cautions locatives où l’on passe de 126 en 2019 à une projection de 120 en 2022. Il y a même une diminution pour ce qui est des prises en charge des 1er loyer (612 en 2019 et 488 en 2022).

L’instruction de certaines demandes, en matière de cautions locatives, intègre la réalisation d’une visite du logement visé par un technicien qualifié. Les exigences normatives nécessitent de nouvelles visites après réalisation de petits travaux souvent liés à la sécurité tels que des poignées serrures pour sécuriser une fenêtre ou la pose de détecteurs incendie. La persistance de la pandémie a continué à entraver la réalisation de ces visites durant plusieurs mois, ce qui a maintenu la chute du nombre de visites effectivement réalisées. Ces visites de techniciens empêchent de mettre en location des espaces non conformes du style "marchands de sommeil".

C'est interdit de signaler dans une annonce que des personnes bénéficiaires d'aides du CPAS ne peuvent prétendre à une location. "C'est interdit et cela peut aussi faire l'objet d'une plainte. Il faut aussi savoir que certains propriétaires refusent des personnes émargeant du CPAS par crainte de la visite d'un technicien envoyé pour inspecter l'état d'un logement."