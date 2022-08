Châtelet: un homme noyé après que sa voiture a plongé dans la Sambre

Drame à Châtelet ce week-end, samedi vers 23 heures. Un homme et une femme, à bord de leur voiture, se dirigeaient vers Charleroi sur la rue de Couillet. Apparemment à vive allure. Au rond-point de l'Ecluse, le véhicule mord la bordure et est projeté sur la droite, escalade le trottoir, percute la barrière et finit sa course dans la Sambre.

La femme a pu s'extirper du véhicule et nager jusqu'à la berge. L'homme n'a pas eu cette chance: les plongeurs des pompiers de Marcinelle, accompagnés de la police locale Aiseau-Châtelet-Farciennes prévenue par un passant témoin de l'accident, ont fait tout leur possible pour remonter le conducteur à la surface dès leur arrivée sur place... mais les secours n'ont rien pu faire pour le ramener à la vie.

La voiture est seule en cause, mais une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les événements.