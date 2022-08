La "Fête des possibles" à Jumet.bio, en septembre, pour la transition

Jumet.bio fait sa "Fête des Possibles" le samedi 10 septembre 2022. "Une fête GRATUITE ouverte au grand public pour soutenir, expérimenter et découvrir les initiatives citoyennes de la région actives dans la transition sociale et environnementale. Partout, des citoyennes et citoyens se bougent et se rassemblent pour construire des alternatives ! Ici des consommateurs se regroupent pour avoir accès à une alimentation plus saine et lutter contre le gaspillage alimentaire, là des solutions sont imaginées pour redécouvrir les bases d'une alimentation plus durable, équilibrée, l'usage de produits sains, de saison, naturels, bio ou issus de l'agriculture raisonnée, l'importance de la protection de la biodiversité et de notre environnement, …" précise la Maison de l'alimentation durable de Charleroi Métropole (MAD).

Ca se fera de 9h30 à 20h, rue Borfilet 2b à Jumet (Charleroi). Des ateliers sont organisés toute la journée: fresque du climat, découverte de la biodiversité, gaspillage alimentaire, produits d'entretien naturels, bain de forêt, bar à eaux aromanisée, jeux... De 14 à 16h, un speed-meeting associatif pour découvrir les passionné-e-s actifs dans la région, et de 16 à 17h30 une table rond des jardins partagés carolos (réseau Jaquady). Des animations pour les enfants sont aussi prévues toute le journée, ainsi que des concerts et une petite restauration.

Un parking vélo est disponible sur site, à proximité de l'arrêt de métro Madeleine. Pour les voitures, des places sont disponibles au zoning commercial Hubert Bastin. Programme détaillé sur fete-des-possibles.orgou sur Facebook.