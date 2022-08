La Fête de la Bière revient à Trazegnies ce week-end

Ces 27 et 28 août, le château de Trazegnies (Courcelles) accueillera à nouveau la Fête de la Bière, pour sa 4e édition. L'entrée est gratuite, et dans ce cadre si particulier seront présents brasseurs, bières d'exception et food trucks, signale l'organisation. Il y aura aussi des DJ pour mettre un peu d'animation.

Charleroi Craft Beer Festival est organisé par "The Place to Beer", formé de six jeunes Carolos. L'édition de 2019 avait permis de déguster une cinquantaine de bières. Cette fois, ça devrait être plus ou moins la même chose: acides, fruitées, noires, blondes, amères ou farfelues. "Cette année on change de concept avec la venue des brasseurs eux-mêmes", précise l'événement Facebook.

L'événement soutient Viva For Life, et a fait jusqu'à présent 1.218€ de dons pour les enfants vivants dans la pauvreté.