Mack Rutherford (17 ans) fait escale à Buzet avant de boucler son record du monde mercredi

D'une maman belge et d'un papa britannique, tous deux pilotes, Mack Rutherford a obtenu sa licence de pilote en 2020 à l'âge de 15 ans et a effectué son écolage à l'aérodrome de Buzet. Quelques mois plus tard, alors âgé de 16 ans, il décidait de s'envoler pour devenir le plus jeune pilote d'ULM à faire le tour du monde, tout comme sa sœur Zara quelques mois avant lui.

"Quand j'ai obtenu ma licence, je voulais en faire quelque chose. Mais, au début, je ne savais pas trop quoi. Lorsque ma sœur a effectué son tour du monde, je me suis dit que je voulais faire la même chose. Comme j'ai appris à piloter ici, je suis très content d'y faire escale avant de repartir pour la Slovaquie", s'est-il exprimé juste après s'être extirpé de son appareil.

Il ne faisait qu'une courte escale, puisqu'après avoir atterri vers 10 heures, il repartait sur le coup de midi en direction de la Slovaquie. Il terminera son long voyage entamé il y a cinq mois en ralliant mercredi Sofia, en Bulgarie, point de départ de son aventure.

"C'est vraiment incroyable de réaliser quelque chose comme ça, même si ce n'est pas encore totalement terminé. J'ai un drôle de sentiment, car je serai content d'avoir fini, mais en même temps j'adore voler, donc ça va me manquer de ne plus être dans mon avion", a confié le jeune pilote.

Le record masculin est détenu, depuis l'année dernière, par le Britannique Travis Ludlow, 18 ans. Depuis le début de cette année, le titre féminin appartient, lui, à Zara Rutherford, la sœur de Mack, âgée de 19 ans.