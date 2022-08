Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Marnick fait opposition: condamné mais en retard mental et ne sachant ni lire ni écrire, il n'a visiblement rien compris à ce qu'on lui reprochait

Marnick a 22 ans, et il a l'air d'un jeune homme tout à fait bien dans sa peau. Mais en comparaissant devant le tribunal correctionnel ce mardi, des détails trahissent son état. "Quelle est votre date de naissance, votre lieu de domicile et votre profession?" lui a demandé le juge Coppée. Il ne savait pas ce que "profession" signifiait, et une fois le terme clarifié il confirme: il ne travaille pas.

Coupe au bol, barbichette, visage rond souriant, Nike Air et Jean taille basse, quand il parle - lentement d'ailleurs, Marnick dodeline de la tête. Il est très souriant pour quelqu'un qui sort à peine de prison et qui attend son bracelet électronique. Il n'a visiblement pas l'air de comprendre ni où il est ni ce qu'il fait là. Son avocate a formé opposition à un jugement le condamnant pour une affaire de stupéfiants. Il était absent lors de son procès et a été arrêté chez lui après son jugement.

"Je trouve l'opposition irrecevable. En janvier 2021, on a envoyé la police locale d'Aiseau-Châtelet-Farciennes vérifier qu'il était bien au courant du fait qu'il avait été jugé. Et il a signé le document de la police..." s'interroge la procureure. "En fait moi je sais pas lire", répond-il, laconiquement et avec un grand sourire. C'est un copain qui fait ses papiers quand il y a besoin. "Vous avez un administrateur, quand même?", s'inquiète le juge. "Pardon, un quoi?" répond gentiment Marnick. Une fois le terme clarifié, il confirme: c'est sa belle-soeur qui s'occupe de ça. "J'ai aussi une assistante sociale mais personne n'était là quand la police est venu", dit-il penaud.

Si l'opposition est acceptée, il sera rejugé, cette fois présent et accompagné de son avocate. Il a remercié tout le monde et dit "au revoir" avant de quitter l'audience.