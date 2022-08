Les chantiers routiers de la rentrée à Charleroi

Avec la rentrée des classes et la fin des congés pour bon nombre de parents, la question de la mobilité en voiture se pose souvent. Pour l'occasion, la SOFICO, qui gère les autoroutes wallonnes, fait le point sur les différents chantiers qu'elle mène sur le territoire.

Sur les autoroutes

Dans la région de Charleroi, il n'y a que deux chantiers à signaler sur autoroute. La E42 Namur-Mons d'une part, la A54 Charleroi-Nivelles d'autre part.

Sur la E42/A15, il faudra s'armer de patience au niveau du viaduc de Viesville. Le chantier de réhabilitation entre le viaduc et la sortie 17 "Gouy" (3 km) est toujours en cours. L'autoroute est ramenée sur deux bandes dans les deux sens (à contresens vers Mons, sur la bande de droite et d'arrêt d'urgence vers Namur). La vitesse est limitée à 70 km/h. Le chantier devrait se poursuivre jusqu'à l'automne.

Sur la A54/E420, le chantier de Gosselies à Petit-Roeulx vers Nivelles se poursuit aussi. Jusqu'à fin août, la SOFICO annonce une poursuite des travaux entre Luttre et Petit-Roeulx (qui impacte la circulation dans les 2 sens) ainsi qu'à hauteur de l'échangeur de Thiméon (vers Nivelles uniquement).

Le pont Conti (Van de Valk) sera aussi limité à deux bandes et à 70km/h encore jusqu'à la fin de l'année. Mais durant le mois de septembre, au lendemain de la rentrée, deux nouveaux tronçons entreront en chantier :

Entre Luttre et Thiméon, direction Nivelles: deux bandes par sens, limitées à 70km/h, sont annoncées.

A hauteur de la courbe de Petit-Roeulx, sur 2 km

Dans le centre-ville

Dans le centre-ville de Charleroi, où sont scolarisés de très nombreux enfants, les chantiers continuent. On peut citer les avenues de Waterloo et Jules Hénin, toujours coupées du rond-point du Marsu, qui obligent les gens à prendre les grands axes le long du parc, du stade et de la tour de police. La rue Tumelaire, le long du Palais de Justice, est également fermée à la circulation pour travaux. Le ring (R9) reste le chemin le plus facile pour éviter les embouteillages inévitables autour du parc Astrid aux entrées et sorties d'école.

La rue Saint Fiacre à Monceau (école libre Saint-Louis) sera aussi en chantier, pour rénovation des trottoirs. La date précise n'est pas encore connue.

Par contre, à Gosselies autour du collège Saint-Michel, les longs travaux de rénovation totale du faubourg de Charleroi sont terminés depuis cet été. Davantage de parking "dépose-minute" (133 places) vient renforcer notamment une meilleure sécurité pour les élèves entrant et sortant des cours.