Les Fêtes de Wallonie reviennent à Charleroi du 9 au 11 septembre

À vos sonotones dans deux semaines : les Fêtes de Wallonie seront célébrées en musique à Charleroi du vendredi 9 au dimanche 11 septembre.

Vendredi 9 septembre

Les concerts commenceront dès vendredi 18 heures, avec Shop In Charleroi, l'association des commerçants. Un "rallye" concert sera organisé dans divers établissements.

À 18 heures: Musique du monde à Livre ou Verre, soirée wallonne aux Templiers, latino à la Petite Fugue 2.0, pop au Royal Nord ou cover acoustique au Carnotus.

À 20 heures, le relais est donné à La Rhumerie et au Chapeau pour de nouveaux covers acoustiques, au Sainte-Barbe pour une soirée DJ années 80, et au Lock Down pour du shaka-reggaeton.

À 21 h 30, le Nautilus ouvrira sur du disco-pop groove, suivi à 22 heures de rap pop au Red Cup Bar.

Il y aura onze bars en tout qui organiseront des concerts, qui se clôtureront à 22 h 30 par Casa d'el djembé à la brasserie du Quai10.

Samedi 10 septembre

Samedi, c'est le protocole qui lance la journée : discours officiel de Paul Magnette au parc Reine Astrid à 10 h 30, avec des géants, des étudiants et le collectif musical carolo qui iront en cortège rendre hommage à Jules Destrée (boulevard Audent) et Jacques Bertrand (place du Bourdon).

©Leslie Artamanow

À 11 h 30 et 13 heures, le désormais traditionnel "Vitoulet challenge" de Charleroi Entreprendre reprendra les rênes du parc Astrid. Des cuistots amateurs et pros s'affronteront pour préparer le meilleur vitoulet en une heure. Un jury décidera des vainqueurs et victrices. On nous promet une ambiance décalée.

©Leslie Artamanow

À 12 h 15, entre deux salves de vitoulets, le "village wallon" ouvrira ses portes au parc. On pourra y découvrir des produits de bouche artisanaux : miel, bière, glace, fromage, pain, chocolat. Une trentaine d'artisans ou de confréries resteront toute l'après-midi, avec des animations musicales.

En parallèle, de 11 à 16 heures des étudiants feront des chants wallons au parc, avant de parcourir la brasserie du Luxembourg, l'Irish, le Manolo, le Nirvana et les établissements de la place de la Digue.

La place Verte sera occupée de 14 à 19 heures pour une "block party" : l'Eden y organise une fête improvisée, avec DJ et démonstrations de BMX, skate, roller, dance, graffiti, etc.

©Christophe Vandercam

La RTBF organise de son côté des concerts de 16 heures à minuit sur la place de la Digue. Les terrasses des cafés seront bien évidemment ouvertes, autour de la scène à 360 degrés. Cinq groupes, dont Mister Cover en fermeture, sont attendus.

©Leslie Artamanow

Dimanche 11 septembre

Dimanche, enfin, le Bois du Cazier organisera de 10 h 30 à 17 heures, une journée dédiée au wallon avec visite guidée du site historique.

Le Quai10 Côté Parc, de son côté, projette La Magnificence du Grand Charleroi, un œil positif sur la ville, dès 16 heures.

©Leslie Artamanow

Tout le week-end

Tout le week-end, il sera aussi possible de passer manger des moules sur la place Charles II, avec dès 19 heures vendredi une soirée année 80, samedi un concert d'Henry le Magnifique et dimanche une guinguette.

La wallo-mobile d'El Bwèsse à Tèyate, de son côté, ira de terrasse en terrasse entamer des chansons populaires.

©Christophe Vandercam

> Le programme détaillé sur le site de la Ville de Charleroi.