Après 29 mois d'arrêt, les Témoins de Jéhova du Hainaut reprennent le porte-à-porte

C'est par voie de communiqué que le porte-parole régional des Témoins de Jéhova annonce la couleur: dès le 1er septembre, la "prédication en porte-à-porte" va reprendre dans tout le Hainaut.

Ces dernières semaines, vous avez peut-être déjà commencé à les revoir apparaître dans certains lieux de passage, sur l'espace public, avec leurs présentoirs et leurs bibles. Le porte à porte reprendra lui aussi.

Cela faisait 29 mois, durant la pandémie de Covid-19, que cette pratique avait été arrêtée et remplacée par des "cours bibliques" interactifs. "Ces leçons continueront, pendant un mois une campagne mondiale sera lancée", indique aussi Frédéric Laurent. "Comment trouver le bonheur dans ce monde déchiré ? Pourquoi y a-t-il tant de mal et de souffrances sur terre ? Que promet la Bible pour l'avenir ? Voilà le programme du cours interactif, gratuit, et qui présente la Bible en laissant chaque personne adopter ses propres croyances."