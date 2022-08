L'AIESH restera le gestionnaire de réseau de distribution de la Botte, confirment à nouveau les communes

Les unes après les autres, les communes de la Botte du Hainaut et de l'Entre-Sambre-et-Meuse affiliées à l'intercommunale AIESH (Association Intercommunale d'Électricité du Sud du Hainaut) approuvent à nouveau le maintien de "leur" intercommunale pour la gestion du réseau de distribution électrique. Couvin, Sivry-Rance et Chimay viennent cette semaine de voter en conseil communal le choix qui les liera pour 20 ans.

Ores, gestionnaire de réseau de 197 communes wallonnes, avait proposé de racheter le "petit poucet" et de réaliser des économies d'échelle en intégrant - partiellement - les activités de la Botte à ses activités générales. Ca avait été un "non" franc et massif des communes concernées après un comparatif des deux offres et des avis d'experts. On était en février.

Mais le 7 juillet, la CWAPE, autorité en matière d'énergie, avait remis un avis défavorable sur la désignation de l'AIESH décidée d'un commun accord par les communes de la Botte: Beaumont, Sivry-Rance, Froidchapelle, Momignies, Chimay et Couvin. La CWAPE estimait les motivations des communes trop légères, malgré un courrier envoyé par les sept bourgmestres un mois plus tôt. C'est donc en conseil communal que les motivations ont été précisées dans certaines communes, en attendant les autres qui suivront dans les jours qui viennent, lundi ou mardi.

C'est le Gouvernement wallon qui devra se décider, le 8 septembre, sur le futur du GRD (gestionnaire de réseau de distribution). Philippe Henry, ministre de l'Energie, gère le dossier au sein du gouvernement. Le choix de l'AIESH pour la Botte pourrait être confirmé pour un an (ce que recommande la CWAPE) ou pour 20 ans (ce qu'espèrent les communes).