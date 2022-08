Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Qu'est-ce qu'une "remise"? Les gens emprisonnés restent-ils en prison si leur procès est remis à une date ultérieure? Explications et exemples.

Tribunal correctionnel: des remises, un viol sur mineure et un homme en fuite

Matinée de remises, jeudi 25 août au tribunal correctionnel de Charleroi. Ce qui signifie que sur demande d'une des parties, la tenue de l'audience est "remise" à une date ultérieure, pour qu'elle soit plaidée. Les raisons peuvent être multiples (avocat absent, besoin de plus de temps de préparation, absence d'un prévenu pour raison de santé, etc.). Pour les prévenus en détention provisoire, en prison en attendant leur procès donc, la Justice essaye d'éviter les remises, parce qu'il s'agit d'une personne (préjugée) innocente derrière les barreaux sans avoir été jugée. Mais c'est parfois nécessaire, et dans certains dossiers les accusations sont trop graves, les risques de récidive ou de fuite trop présents, pour pouvoir laisser ces personnes en liberté. C'est également l'occasion pour le tribunal de "prévoir" ses journées d'audience, en voyant combien de temps de plaidoiries seront nécessaires aux différentes parties, les autres dossiers prévus ce jour-là, bref: d'établir un calendrier.

Pour Samir, accusé de harcèlement sur son ex-compagne, son avocat Me Poisson a prévenu le tribunal et les parties civiles qu'il ne pourrait pas être présent. "Je demande qu'on note la présence de ma cliente ce jour", a rétorqué Me Ureel, partie civile. "Mais je ne conteste pas la remise, même sans en connaître la raison je fais confiance à mon confrère." L'affaire sera plaidée semaine prochaine.

Pour Achour, accusé de nombreux vols - et probablement d'autres faits - et arrêté parce qu'il était en fuite, son avocat sollicite également la remise: "il est à l'étranger mais souhaite plaider lui-même, en 45 minutes environ, et avoir le temps de se pencher sur les 8 cartons qui constituent le dossier", a expliqué sa collaboratrice. Le parquet prévoit de son côté 40 minutes de plaidoiries. Un fameux dossier remis au 15 septembre.

Pour Muhammad enfin, les détails n'ont pas été abordés mais il est question d'abus sexuels sur une mineure. "Il faut désigner un tuteur ad-hoc pour représenter la mineure, et comme votre avocat annonce qu'il demandera des mesures probatoires, il faudra un rapport détaillé d'un centre spécialisé", a expliqué la juge Deladrière au prévenu, sorti de sa cellule de la prison de Jamioulx pour l'occasion. "J'estime qu'un mois pour réunir ces conditions est le minimum, une date relais est fixée au 29 septembre." Parlant mal français, mais sans avoir fait appel à un interprète, Muhammad a tout de même demandé, probablement avec un espoir vain, s'il restait en prison durant ce temps. Réponse affirmative du tribunal, il est reparti les mains menottées dans le dos vers sa cellule, encadré de quatre policiers.