Une "dispute" si violente avec sa compagne qu'il est en prison depuis plusieurs mois en attendant son procès

Benoît et Charlotte étaient au tribunal correctionnel en espérant, tous les deux, reprendre leur vie commune. "On a tous les deux exagéré dans nos accusations respectives, mais il n'y a pas de violences", disent-ils la bouche en coeur. Pourtant, le ministère public a de très nombreux éléments à charge.

Benoît*, 32 ans, est en prison. Le 23 avril 2022, lui et Charlotte* (37 ans), se sont violemment disputés. Si violemment qu'il y a eu des certificats médicaux et l'intervention d'un légiste pour des coupures et des bleus. Benoît a aussi volé la voiture de Charlotte, au début pour rentrer de Fleurus à Mellet, de chez elle à chez lui, mais s'est finalement ravisé en préférant démolir le véhicules à coups de poing et de pieds.

Pourtant aujourd'hui, à entendre Charlotte et Benoît qui comparaissaient tous deux devant le tribunal correctionnel, ce n'était pas si grave. Les ecchymoses à l'avant-bras, à la cheville et les rougeurs sur la colonne vertébrale? "Je me suis fait ça dans la colère, j'ai fait une crise parce que j'avais eu peur de son état. Mais il ne m'a jamais frappé, ni ce jour-là, ni avant. J'ai grossi les choses pour lui faire du mal", dit Charlotte. "J'ai déclaré qu'elle m'avait mis des coups, mais j'ai exagéré. Les bleus que j'ai dit qu'elle m'avait fait, c'est en fait des blessures que je me suis faites sur chantier, parce que je travaille dans le bâtiment. Quand j'ai appris qu'elle avait déposé plainte pour coups, j'ai voulu lui faire du mal... c'était puéril. Tout au plus une assiette a été explosée au sol", dit à son tour Benoît.

Perplexe, la juge Deladrière a demandé au prisonnier, extrait de Jamioulx pour son procès, ce qu'il en était des menaces faites le lendemain par téléphone. "Vous avez dit: si tu ne retires pas ta plainte, je vais t'envoyer des gens dangereux et ça ne sera pas gai pour toi ou les enfants", interroge-t-elle. Mais Benoît promet: jamais il n'a menacé sa compagne, et encore moins les enfants. Quant à la destruction de la voiture, il s'explique: "je n'ai pas voulu voler la voiture... en fait, c'est à son nom mais c'est moi qui ai payé la caution. Je voulais juste rentrer chez moi après notre dispute, pas voler la voiture, enfin, pas vraiment. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Mais j'avais bu un verre, j'étais en colère et j'ai été fort bête. J'ai explosé. Et si je dois me priver quelques années pour rembourser la voiture, l'assurance, la dépanneuse, je le ferai. Je dois payer pour mon comportement."

Peut-on les croire? Ou est-on face à un cas de violence de genre, peut-être même répétitives? Ce sera au tribunal de trancher. Mais pas tout de suite: le dossier a été mis en continuation au 1er septembre. La raison? Une autre histoire, de coups et de menaces par Benoît sur un ami d'enfance, pour laquelle il doit aussi être jugé, mais où certaines auditions (dont celle de Charlotte, présente ce jour-là) ne sont pas au dossier. Le ministère public va donc vérifier d'ici là si ces auditions existent bien et pourquoi elles ne se trouvent pas dans le dossier...

D'ici là, Benoît a repris le chemin de sa cellule, non sans échanger un bisou avec Charlotte avant de quitter la salle d'audience. "On essaye de se reconstruire, de se soigner, on a pris rendez-vous chez un psy pour nos problèmes de couple. J'attends juste qu'il sorte de prison pour pouvoir entamer tout ça...",témoigne Charlotte.

* Les prénoms ont été changés.