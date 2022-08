Scène-sur-Sambre: carton plein pour la 10e édition

Si au départ les nouveaux organisateurs de Scène-sur-Sambre craignaient la concurrence des Solidarités à Namur, il n’en fut rien. Les festivaliers avaient répondu présents pour une dixième édition nouvelle formule. Avec une nouvelle configuration et une journée consacrée aux rappeurs, le pari était osé. Force a été de constater que l’affiche proposée et le soleil ont su convaincre le public qui s’est déplacé en masse.

Le premier jour (5 000 personnes) annonçait déjà la couleur avec des artistes comme Henri PFR, Calumny, Alex Germys ou encore Kid Noize. La grande inconnue était dans la deuxième journée avec une affiche entièrement consacrée aux artistes rappeurs essentiellement connus des plus jeunes. Au programme, des artistes aux millions de vues sur YouTube. Yanso, B.B. Jacques, ZKR, Zola, Soso Maness, Koba LaD pourtant enlevé de la programmation d’un festival organisé par l’ULB et Plk. La journée du samedi a clairement affiché complet avec une rupture de stock pour les bracelets donnant accès à la plaine du festival. Quelque 8 000 personnes se sont défoulées aux sons des DJ habitués à enflammer les dance floors. Le dimanche s’annonçait encore haut en couleur (7000 personnes) avec une scène plus pop composée d’Emma Peters, Doria D, Charles, Mustii, 47TER et la grosse tête d’affiche Calogero.

Le festival qui se veut familial a séduit le public par la disposition des espaces propulsant la scène à l’extrémité de l’esplanade et de la disposition des food-trucks. Même si le festival repris par les organisateurs du Ronquières Festival n’a pu bénéficier des mêmes subventions hormis les différents sponsorings habituels ainsi qu’un soutien financier des communes de Thuin et Fontaine-l’Evêque, les bases sont là pour proposer une édition 2023 déjà rodée.

Pour le dernier festival de l'été, 20 000 personnes se sont donc déplacées pour battre une dernière fois des pieds avant la grande reprise de septembre. Un dernier air de vacances que beaucoup attendaient. " Nous avons souhaité écouter la jeunesse pour leur proposer une affiche attirante et proposer de la variété pouvant satisfaire tous les publics. Nous sommes prêts pour travailler sur l'édition 2023 que nous voulons tout aussi éclectique", conclut Jean-François Guillin, l'un des organisateurs.