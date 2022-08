Rentrée scolaire: "il faut insister sur le respect des zones 30 autour des écoles"

Dès cette année, la "sécurité routière" s'invite dans le cursus scolaire des écoles à Charleroi. Objectif: apprendre aux enfants à rouler à vélo sur la route, et respecter les règles pour ne pas se mettre en danger, ni soi ni les autres. "Avec Xavier Desgain et Karim Chaïbaï, nous travaillons à la mise en place d'un "Permis Vélo" destiné aux enfants. Des animations, des cours, des exercices pratiques sur la piste du commissariat de Jumet et une sortie encadrée en Ravel ou dans le quartier autour de l'école sont au programme", explique Julie Patte, échevine de l'Enseignement à Charleroi.

Ce n'est plus un secret pour personne: les pistes cyclables de multiplient à Charleroi, de même que les parkings vélo, et un projet de "ring à vélo" pour relier les différents centres-villes de la métropole est dans les cartons depuis peu. La Ville veut devenir "Vélos bienvenus". Et ça passe par les enfants, futurs adultes, qui devront se déplacer. Pourquoi pas en mobilité douce? Ca réduit les embouteillages, c'est mieux pour le bruit et la qualité de l'air, c'est sportif et ça ne pollue pas.

"Mais apprendre aux enfants à être de bons piétons et de bons cyclistes, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce qu'il faut insister aussi pour les automobilistes, notamment autour des écoles", reprend Xavier Desgain, échevin de la Mobilité. "Les zones 30 ne sont pas là pour rien: à cette vitesse, les dégâts en cas de collision avec un enfant sont moindres, mais l'automobiliste voit aussi mieux les trottoirs pendant qu'il roule et pas uniquement la route. Ce qui permet de mieux anticiper un enfant qui traverserait d'un coup pour rejoindre ses parents de l'autre côté de la route, ou qui court après un ballon. Et ce n'est pas qu'aux heures de rentrée et de sortie des classes qu'il faut être attentif au volant, mais tout le temps : il y a des fancy fair le weekend, il y a des enfants qui arrivent en retard parce qu'ils étaient chez le dentiste, et qui risquent de traverser la rue entre 10 et 11h, parfois en se dépêchant justement parce qu'ils sont en retard. C'est terrible pour un conducteur de renverser un enfant, ça marque. Beaucoup de gens sont parents et peuvent comprendre ça. C'est pour cela qu'on a demandé, à Charleroi, à la police d'être particulièrement attentif autour des écoles, et de sortir les appareils photos. Ca ne fait pas plaisir aux automobilistes, mais c'est vraiment une question fondamentale de sécurité routière."