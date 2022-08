Charleroi: le projet de parc d'attraction Legoland à 400 millions d'euros est confirmé

La bonne nouvelle tombe ce matin: le ministre-président wallon Elio Di Rupo, son ministre de l'Economie Willy Borsus, le secrétaire d'Etat aux investissements stratégiques Thomas Dermine et Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, sont à Docks à Bruxelles pour communiquer sur "un gros projet". John Jakobsen est aussi présent, c'est le CEO du groupe Merlin Entertainments, deuxième puissance mondiale du secteur après Disney. Roulements de tambours: l'arrivée prochaine d'un parc d'attraction Legoland à Charleroi est confirmée.

Ce sera à Gosselies, plus précisément, sur l'ancien site de l'usine de Caterpillar, qui fermait il y a six ans quasiment jour pour jour. Le 2 septembre 2016, la direction belge du groupe américain mettait à la porte 2.200 personnes malgré un chiffre d'affaires mondial record. Merci et au revoir. Branle-bas de combat wallon, et coup de fouet pour la métropole de Charleroi qui commençait à peine à se relever sur le plan socio-économique. Les travailleurs auront tous une reconversion s'ils n'ont pas trouvé de boulot, un processus long et douloureux, mais le site est racheté pour l'euro symbolique par la Région. On y promet d'y recréer une activité. Thunder Power, un constructeur de voitures électriques chinois, est intéressé... mais ça ne donnera rien. Jusqu'à ce que le groupe Merlin agite le drapeau blanc: ils cherchent un lieu assez grand pour construire un parc d'attraction."C'est un peu comme à la pêche, on lance 10 hameçons, on voit ce qui mord en premier.Mais si le poisson n'est pas bon, on le rejette à l'eau et on voit si d'autres lignes donnent quelque chose", explique Thomas Dermine. L'actuel secrétaire d'Etat à la relance et aux investissements stratégiques était à l'époque déjà en discussions avec le groupe, alors qu'il était à la tête du plan Catch, la cellule chargée de développer de l'emploi sur Charleroi. "C'est une super nouvelle pour Charleroi, et j'ai eu la chance de l'accompagner au début à Catch, et maintenant au Fédéral. Le projet est estimé à 400 millions d'euros, avec tout un consortium public autour de la Sogepa et le groupe Merlin. Même si j'en ai fait quelques nuits blanches, ça y est c'est enfin parti!"

Le parc Legoland devrait ouvrir en avril 2027, si tout va bien. Le calendrier prévoit encore deux ans de déconstruction des anciennes usines, puis deux ans de construction du parc. Il s'étendrait au début sur 70 hectares, soit quasiment trois-quarts de l'ex-site industriel, avec une réserve de près de 30 hectares pour s'agrandir ensuite. On devrait y retrouver toute une série d'attractions phare, à savoir passer son permis dans une petite voiturette Lego, visiter un Miniland, chercher de l'or, se perdre dans des univers et des licences qu'exploite la marque... et quelques montagnes russes, même si le cœur de cible est surtout familial.

Le lieu est stratégique : à deux pas de Brussels South Charleroi Airport, et au croisement de deux autoroutes très fréquentées : la E42 Mons/Liège et la E420 Bruxelles/Charleville-Mézières. Et pas de voisins directs, si ce n'est des entreprises du Biopark. "Le plan prévoit deux millions de visiteurs par an, puisqu'il y a à moins de 2 heures de transport près de 20 millions d'habitants", confie Thomas Dermine. Public visé : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg (Bénélux), ainsi que les frontaliers Allemands et tout le nord de la France.

Le tout devrait permettre, à terme, l'emploi de 1.500 personnes environ, dont une bonne partie (70% nous disait-on), d'emploi peu ou pas qualifiés : une aubaine pour la région de Charleroi qui se développe surtout depuis quelques années dans l'hyperqualification: aéronautique, spatial, médecine de pointe et bio-chimie. Certains emplois seront stables, d'autres saisonniers... mais surtout ce seront des emplois non délocalisables. Ne pas répéter ses erreurs et créer un Caterpillar-bis. "Ce que cherche un parc d'attraction, c'est le public. Et le public ne va pas partir hors d'Europe, du coup le parc ne se délocalisera pas. Maintenant, le grand challenge qu'on aura au niveau belge, wallon et carolo, c'est de réussir à faire ruisseler ces touristes et les convaincre d'aller plus loin que Legoland : visiter Charleroi ou Namur, aller aux Lacs de l'Eau d'Heure, aux Grottes de Han, à Pairi Daiza. Il y a de quoi faire, mais il manquait un gros pôle d'attraction qui puisse faire venir les gens de loin. Et Legoland ne prévoit qu'une petite partie d'Horeca propre sur site, c'est donc parfaitement envisageable", conclut le secrétaire d'Etat.

Reste désormais à attendre la concrétisation.