Charleroi : les chèques sport sont disponibles

La pratique d'un sport est une des priorités de cette mandature. Dans cette optique, plusieurs initiatives ont vu le jour parmi lesquelles les chèques sport.

Cette année, l'opération est renouvelée. La Ville de Charleroi, par le biais de son échevinat des Sports de Karim Chaïbaï, offre des chèques sport d'une valeur de 100 euros afin que les jeunes carolos.

L'opération s'avère être un succès confirmé d'année en année. Plusieurs modifications ont d'ailleurs été apportées depuis sa création. De 50 euros, l'aide est passée à 100 euros, le plafond des revenus a été revu à la hausse ainsi que le nombre de chèques disponibles.

Outre l'aspect sportif défendu avec l'opération "sport pour tous" défendue par Karim Chaïbaï depuis son entrée en fonction, c'est l'accessibilité à la pratique d'un sport qui est favorisée grâce à des chèques sport dont la valeur a été doublée. Avec quelque 85.000 euros de budget, la ville de Charleroi est au top en Wallonie en matière d'aide. En 2021, ce sont 700 chèques qui ont été offerts aux carolos. Pour cette année, des chèques seront à nouveau distribués jusqu'à épuisement du budget. Les premiers à solliciter l'aide seront les premiers servis.

Le rehaussement des plafonds de revenus est venu aussi s’ajouter au dispositif que ce soit pour les plus jeunes ou pour les aînés, de 21.000 à 30.000 euros pour les ménages ayant une personne à charge, de 27.500 à 35.000 euros pour ceux en comptant deux, de 33.567 à 40.000 euros pour ceux en ayant trois, une majoration de 5.000 euros bruts annuels par personne supplémentaire à charge et, enfin, des revalorisations pour les pensionnés ainsi que les isolés. On peut compter aujourd’hui trois fois plus de personnes touchées par la mesure du chèque sport à Charleroi ! La vie des clubs qui adoptent le chèque-sport est également facilitée, puisqu’un système électronique permet d’encaisser l’argent dans un délai très court.

Le démarrage de cette saison 2022 – 2023, marqué par un contexte socio-économique particulièrement difficile, rend le chèque-sport indispensable pour un grand nombre de familles. Il révèle encore plus son utilité et les demandes sont déjà nombreuses.

La campagne est donc officiellement lancée. Pour en bénéficier, contact doit être pris avec avec Christelle Malcorps, au Département des Sports de la Ville de Charleroi : christelle.​malcorps@​charleroi.​be ou au 071/86.22.22. Une urne sera à votre disposition dès ce 29 août au rez-de-chaussée du bâtiment Hélios, 101B rue de Montigny pour y déposer votre dossier. Tous les documents sont également accessibles sur ce site dans l'onglet ​"Mes démarches, aides au sport".